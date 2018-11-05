В Минрегионе рассказали, когда завершится процесс объединения общин

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Сейчас создано 838 объединенных общин

Процесс создания объединенных территориальных общин должен завершиться до 2020 года. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Уже создано 838 объединенных общин, и наша задача... до 2020 года завершить процесс объединения", - подчеркнул Зубко.

Кроме того, по его словам, необходимо принять закон, который позволит объединять общины с помощью административного решения.

"Без этого закона мы не можем дальше двигаться. Без этого закона страна остается в административной системе, которая не позволяет развивать инфраструктуру, необходимую для качественной жизни каждого украинца", - пояснил вице-премьер.

Чиновник добавил, что в Украине планируют создать более 1400 объединенных территориальных общин (ОТО).

"Мы рассчитываем, что будет примерно 1400-1450 ОТО. Сейчас их - 1206. И мы еще не видим нашу перспективу по Крыму, временно оккупированным территориям Донбасса", - сказал Зубко.

Напомним, вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что Кабмин призывает парламент принять ряд законопроектов, необходимых для проведения реформы децентрализации.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Германия направит в Украину спецпредставителя по вопросам децентрализации.

Кроме того, агентство сообщало, что сейчас нет четкой стратегии внедрения реформы децентрализации, о чем заявил глава комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.