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У Мінрегіоні розповіли, коли завершиться процес об’єднання громад

Новини » Політика    05.11.2018 - 17:29
Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Наразі створено 838 об’єднаних громад

Процес створення об’єднаних територіальних громад має завершитися до 2020 року. Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

"Вже створено 838 об’єднаних громад, і ми ставимо собі завдання… до 2020 року завершити процес об’єднання", - підкреслив Зубко.

Крім того, за його словами, необхідно ухвалити закон, який дасть змогу об’єднувати громади за допомогою адміністративного рішення.

"Без цього закону ми не можемо далі рухатись. Без цього закону країна залишається в адміністративній системі, яка не дозволяє розбудовувати інфраструктуру, необхідну для якісного життя кожного українця", - пояснив віце-прем'єр.

Урядовець додав, що в Україні планують створити понад 1400 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

"Ми розраховуємо, що буде приблизно 1400-1450 ОТГ. Наразі їх - 1206. І ми ще не бачимо нашу перспективу по Криму, тимчасово окупованим територіям Донбасу", - сказав Зубко.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявив, що Кабмін закликає парламент прийняти ряд законопроектів, необхідних для проведення реформи децентралізації.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Петро Порошенко повідомив, що Німеччина направить в Україну спецпредставника з питань децентралізації.

Крім того, агентство повідомляло, що зараз немає чіткої стратегії впровадження реформи децентралізації, про що заявив глава комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

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Новини України Геннадій ЗубкодецентралізаціяОТГ
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