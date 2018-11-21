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У Мінгеріоні розповіли про нові ДБН щодо облаштування аварійних виходів у школах

Новини » Суспільство    21.11.2018 - 23:58
У Мінгеріоні розповіли про нові ДБН щодо облаштування аварійних виходів у школах
Ілюстративне фото (freepik.com)

Евакуаційні виходи в школах мають бути обладнані дверима "антипаніка"

Згідно із новими державними будівельними нормами (ДБН) у школах евакуаційні виходи повинні бути обладнані дверима "антипаніка". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Мінрегіон.

Зокрема, у нових ДБН В.2.2-3:2018 "Будинки і споруди. Заклади освіти" є норма, яка передбачає обов’язкове встановлення у школах безпечних евакуаційних дверей без затворів з вільним відчиненням зсередини без ключа. Такі двері ще називають "антипаніка".

"Ця норма є обов’язковою та розповсюджується на проектування нових і реконструкцію існуючих закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої та післядипломної освіти, а також навчальних комплексів", - зазначили у міністерстві.

Також в освітніх закладах не можна влаштовувати евакуаційні виходи через розсувні, обертальні та піднімально-опускні двері, а також турнікети, що обертаються або розсуваються.

У Мінгеріоні розповіли про нові ДБН щодо облаштування аварійних виходів у школах

Нагадаємо, раніше у Мінрегіоні повідомили, що нові ДБН передбачають проектування відкритого навчального простору для групових занять у навчальних закладах при їх новому будівництві або реконструкції.

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