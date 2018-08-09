В Минрегионе предлагают создавать перехватывающие автостоянки

Изменения в ГСН хотят внести для разгрузки центральных районов в крупных городах Украины

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Украины предлагает внести изменение в государственную строительную норму (ГСН) В.2.3-15:2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" относительно возможности проектирования перехватывающих автостоянок на въезде в центральные районы крупных городов. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По словам Парцхаладзе, это будет способствовать уменьшению заторов на дорогах; повышению экологического состояния городов и налаживанию транспортного движения в центральных районах городов.

"Практика создания перехватывающих парковок для авто существует во многих странах Европы и мира, ведь это значительно облегчает движение в крупных городах, разгружает центральные районы от чрезмерного количества индивидуальных автомобилей. Таким образом, владелец авто, заезжая в центр города, имеет возможность оставить свой автомобиль на парковке и пересесть на общественный транспорт, чтобы удобно добраться до места назначения", - сообщил Парцхаладзе.

Согласно с предложенными изменениями, такие автостоянки должны размещаться возле железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метрополитена, остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта, расположенного на подъезде к центральной части города. Автостоянки следует располагать на расстоянии не более 150 м до объектов обслуживания.

"Вместимость перехватывающих автостоянок определяется с учетом: до 50% машиномест - для долговременного хранения авто (в течение дня) и до 25% машиномест - для поездок с культурно-бытовыми целями (на несколько часов)", - отмечают в Минрегионе.

Напомним, 1 июня Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Украины опубликовало новые государственные строительные нормы (ГСН), которые касаются улиц, дорог и населенных пунктов.