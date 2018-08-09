У Мінрегіоні пропонують створювати перехоплюючі автостоянки

Зміни у ДБН хочуть внести для розвантаження центральних районів у крупних містах України

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (ЖКГ) України пропонує внести зміну у державну будівельну норму (ДБН) В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" щодо можливості проектування перехоплюючих автостоянок на в’їзді до центральних районів крупних міст. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

За словами Парцхаладзе, це сприятиме зменшенню заторів на дорогах; підвищенню екологічного стану міст та налагодженню транспортного руху в центральних районах міст.

"Практика створення перехоплюючих парковок для авто існує у багатьох країнах Європи і світу, адже це значно полегшує рух у великих містах, розвантажує центральні райони від надмірної кількості індивідуальних автомобілів. Таким чином, власник авто, заїжджаючи до центру міста, має змогу залишити свій автомобіль на парковці та пересісти на громадський транспорт, щоб зручно дістатися місця призначення", - повідомив Парцхаладзе.

Згідно з запропонованими змінами, такі автостоянки мають розміщуватися біля залізничних станцій, авіаційних терміналів, станцій метрополітену, зупинок маршрутного таксі та іншого громадського транспорту, розташованого на під’їзді до центральної частини міста. Автостоянки слід розташовувати на відстані не більше ніж 150 м до об’єктів обслуговування.

"Місткість перехоплюючих автостоянок визначається з урахуванням: до 50% машиномісць - для довготривалого зберігання авто (протягом дня) та до 25% машиномісць - для поїздок із культурно-побутовими цілями (на декілька годин)", - зазначають у Мінрегіоні.

Нагадаємо, 1 червня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (ЖКГ) України опублікувало нові державні будівельні норми (ДБН), які стосуються вулиць, доріг і населених пунктів.