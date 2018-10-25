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В Минрегионе подготовили новые условия сноса пятиэтажек

Новости » Экономика    25.10.2018 - 13:46
Фото: хрущевка (twitter.com/Build)
Фото: хрущевка (twitter.com/Build)

Вместо согласия 100% жильцов дома потребуется подтверждение только 75%

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины завершает работу над разработкой законопроекта, который должен позволить начать комплексную реконструкцию кварталов устаревшего жилого фонда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В проекте закона предложено согласие на проведение реконструкции не менее 75% жильцов дома. Сейчас в действующем законе прописано обязательное согласие 100% жителей домов.

Какие дома будут подлежать сносу или замене и реконструкция которых невозможна без отселения, будет определяться на основании проектной документации на реконструкцию, которая прошла соответствующую процедуру обсуждение и утверждение.

Предполагается, что жильцы таких домов должны отселяться, как основной вариант, в стартовые дома в пределах квартала (микрорайона), который реконструируется. Кроме этого, рассматривается возможность временного переселения в маневренный фонд и в другие равноценные жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе, вторичного рынка (по согласию).

Законопроект еще должен одобрить Кабинет министров, а затем - Верховная рада.

Напомним, что объемы строительства в Украине в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем прошлого года сократились на 1,0%.

Как сообщало РБК-Украина, в новых государственных строительных нормах (ГСН), которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 человек/га.

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