Мінрегіон назвав терміни повного запуску опалення в 4 областях і в Києві

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Всі об'єкти підключать до опалення до кінця тижня

Початок опалювального сезону в регіонах, де частина об'єктів залишається без тепла, планується до кінця цього тижня. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій у Facebook.

Повідомляється, що станом на 26 листопада 100% об'єктів соціальної та житлової сфер підключені до опалення у 20 областях. У той же час за інформацією Київської міської та обласних державних адміністрацій не опалюються наступні об'єкти:

у Запорізькій області - 1 навчальний заклад, орієнтовний термін підключення - 29.11.2019. Ще 2 дитсадка на реконструкції - вихованці відвідують інші заклади, терміни підключення 1 і 15 грудня;

у Кіровоградській області - 122 житлових будинки і 18 навчальних закладів у Світловодську. Орієнтовний термін підключення - 26.11.2019;

в Одеській області - 3 житлових будинки в Одесі. Орієнтовний термін підключення - 27.11.2019;

у Полтавській області - 17 навчальних закладів в Решетилівському районі. Орієнтовний термін підключення - 29.11.2019;

у Києві - 4 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення - 01.12.2019.

Фото: стан опалення в регіонах

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пориви на тепломережах у Світловодську Кіровоградської області планується усунути 26 листопада.