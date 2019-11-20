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Минрегион: 14 областей полностью подключены к отоплению

Новости » Общество     20.11.2019 - 11:57
Минрегион: 14 областей полностью подключены к отоплению
Иллюстративное фото (pixabay.com/Goergl)

В целом в Украине к отоплению подключены 99,3% жилых объектов

По состоянию на среду, 20 ноября, к отоплению полностью подключены 14 областей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства развития общин и территории в Facebook.

Как сообщается, сейчас на 100% к отоплению подключены Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Винницкая, Донецкая, Житомирская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Так, в Херсонской области и Киеве отопление получают 100% объектов социальной сферы, и 99,9% подключены к отоплению в Днепропетровской области. А в Запорожской, Луганской, Черновицкой и Полтавской областях к отоплению подключены 100% жилых домов.

"В целом в Украине отапливаются 99,3% жилых объектов и 99,7% объектов социального фонда", - отметили в Минрегионе.

Минрегион: 14 областей полностью подключены к отоплению

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 19 ноября полностью подключены к отоплению 12 областей. В частности, 100% жилых домов получали тепло в Запорожской, Луганской, Полтавской и Черновицкой областях.

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