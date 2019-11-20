Мінрегіон: 14 областей повністю підключені до опалення

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Загалом в Україні до опалення підключено 99,3% житлових об'єктів

Станом на середу, 20 листопада, до опалення повністю підключені 14 областей України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад та території в Facebook.

Як повідомляється, наразі на 100% до опалення підключені Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Вінницька, Донецька, Житомирська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Так, у Херсонській області та Києві опалення отримують 100% об'єктів соціальної сфери, та 99,9% підключені до опалення у Дніпропетровській області. А у Запорізькій, Луганській, Чернівецькій та Полтавській областях до опалення підключені 100% житлових будинків.

"Загалом в Україні опалюються 99,3% житлових об’єктів та 99,7% об’єктів соціального фонду", - зазначили в Мінрегіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 19 листопада повністю підключені до опалення 12 областей. Зокрема, 100% житлових будинків отримували тепло у Запорізькій, Луганській, Полтавській та Чернівецькій областях.