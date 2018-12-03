Мінприроди оприлюднило ТОП-100 найбільш брудних підприємств

Фото: ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" (УНІАН)

Рейтинг розділили на три категорії: викиди в атмосферу, утворення відходів та забруднення стічних вод

Міністерство екології та природних ресурсів України оприлюднило черговий рейтинг "ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів", сформований на підставі даних офіційної статистики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Рейтинг "Основних забруднювачів" за 2017 рік розділений на три категорії: викиди в атмосферне повітря (33 підприємства), утворення відходів (34 підприємства) та забруднення стічних вод (33 підприємства).

Як зазначили в міністерстві, дві третини підприємств, що увійшли до рейтингу ТОП-100, локалізовані на території чотирьох областей: Дніпропетровська - 30; Донецька - 22; Запорізька - 9; Луганська - 6.

Перша десятка найбільших забруднювачів по викидах в атмосферне повітря виглядає наступним чином:

1. ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", м. Кривий ріг, Дніпропетровська обл.

2. ПРАТ "ММК ім. Ілліча", м. Маріуполь, Донецька обл.

3. Відокремлений підрозділ "Бурштинська ТЕЦ", ПАТ "ДТЕК Західенерго", м. Бурштин, Івано-Франківська область

4. ВП "Курахівська ТЕС" ТОВ "ДТЕК Східенерго", м. Курахове, Донецька обл.,

5. ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", м. Павлоград Дніпропетровська обл.,

6. ВП Запорізька ТЕС ПАТ ДТЕК "Дніпроенерго" м. Енергодар, Запорізька обл.,

7. Вуглегірська ТЕС ПАТ "Центренерго", м. Світлодарськ, Донецька обл.

8. Відокремлений підрозділ "Ладижинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго" м. Ладижин, Вінницька обл.

9. ПРАТ "МК "Азовсталь", м. Маріуполь, Донецька обл.

10. ПАТ "Запорізький меткомбінат "Запоріжсталь", м. Запоріжжя, Запорізька обл.

Перша десятка за утворенням відходів:

1. ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", Дніпропетровська обл., м. Кривий ріг, Тернівський р-н,

2. Товариство "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", Дніпропетровська обл., м. Кривий ріг, Інгулецький р-н,

3. ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", Дніпропетровська обл., м. Кривий ріг, Жовтневий р-н,

4. ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", Дніпропетровська обл., м. Кривий ріг, Дзержинський р-н,

5. ТОВ "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат", Полтавська обл., м. Горішні Плавні,

6. ПУАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат, Дніпропетровська обл., м. Кривий ріг, Інгулецький р-н,

7. ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", Донецька обл., м. Маріуполь, Іллічівський р-н,

8. ПАТ "Новотроїцьке рудоуправління", Донецька обл., Волноваський р-н , смт Новотроїцьке,

9. Структурний підрозділ ПАТ "ММК ім. Ілліча" ГЗК "Укрмеханобр", Дніпропетровська обл., м. Кривий ріг, Саксаганський р-н,

10. ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ, Донецька обл., м. Добропілля,

Перша десятка за скидами забруднених стічних вод:

1. ПАТ АК "Київводоканал, м. Київ,

2. ПрАТ "Меткомбiнат "Азовсталь", м. Марiуполь, Донецька обл.,

3. ЛМКП "Львiвводоканал", м. Львів,

4. ПАТ "Днiпровський Меткомбiнат", м. Кам’янське, Дніпропетровська обл.,

5. КП "Днiпроводоканал" м. Дніпро,

6. ПАТ "Запорiжсталь", м. Запорiжжя,

7. МКП "Миколаївводоканал", м. Миколаїв,

8.Фiлiя "Павлоградське регіональне управління по водопостачанню та очистці каналізаційних стоків" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля", м. Павлоград, Дніпропетровська обл.,

9. КП "Чернігівводоканал", м. Чернігів,

10. КП "Мiськводоканал", м. Суми

За даними Мінприроди, загальні обсяги забруднення за 2017 рік в Україні наступні: викидів забруднюючих речовин - 2,58 млн тон, утворення відходів - 366 млн тон скидів стічних вод - 997,35 млн куб. м. У тому числі підприємствами, що входять до ТОП-100: викидів забруднюючих речовин - 1,76 млн тон, утворення відходів - 338 млн тон, скидів - 809,3 млн куб. м.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва в жовтні 2018 року зросли порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 1,4%. За січень-жовтень 2018 року до аналогічного періоду минулого зростання промвиробництва склало 1,8%, в тому числі у видобувній промисловості і розроблення кар'єрів - 2,3%, у переробній промисловості - 1,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 1,9%.