Міносвіти США скоротило майже половину персоналу

"Звільнення є "першим кроком на шляху до усунення того, що я вважаю бюрократичним роздуттям", - заявила вона в коментарі Fox News, визнавши, що закриття міністерства вимагатиме вжиття заходів з боку Конгресу.

Хоч Макмехон і визнала, що багато хто втратив роботу, вона заявила, що департамент зберіг потрібних людей, щоб гарантувати, що жодна програма не залишиться "непоміченою". Зокрема, гранти та асигнування Конгресу США.

Крім того, головний офіс Міносвіти США у Вашингтоні було закрито, і як повідомили CNN, це пов'язано зі звільненнями. Цей крок названо "стандартною корпоративною практикою", щоб уникнути одночасної присутності звільнених співробітників, а також тих, хто залишився. Макмехон повідомила, що звільненим співробітникам буде надано час для повернення і збору особистих речей.

Reuters уточнює, що внаслідок звільнень у департаменті залишиться 2183 працівники, що менше, ніж 4133, коли Трамп обійняв посаду в січні.

Також міністр захистила Трампа від критики, яка, за її словами, "чітко вказала мені на необхідність закрити Міносвіти США".

"Очевидно, що ми не забираємо освіту... Він прибрав бюрократію з освіти, так що більше грошей надходить у державу. Найкраща освіта найближче до дітей з батьками, з місцевими суперінтендантами, з місцевими шкільними радами. Я думаю, ми побачимо зростання наших оцінок із нашими учнями, коли ми зможемо навчати їх також із батьківською участю", - сказала вона.