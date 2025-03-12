Минобразование США сократило почти половину персонала

"Увольнения являются "первым шагом на пути к устранению того, что я считаю бюрократическим раздутием", - заявила она в комментарии Fox News, признав, что закрытие министерства потребует принятия мер со стороны Конгресса.

Хоть МакМэхон и признала, что многие потеряли работы, она заявила, что департамент сохранил нужных людей, чтобы гарантировать, что ни одна программа не останется "незамеченной". В частности, гранты и ассигнования Конгресса США.

Кроме того, главный офис Минобразования США в Вашингтоне был закрыт, и как сообщили CNN, это связано с увольнениями. Данный шаг назван "стандартной корпоративной практикой", чтобы избежать одновременного присутствия уволенных и оставшихся сотрудников. МакМэхон сообщила, что уволенным сотрудникам будет предоставлено время для возвращения и сбора личных вещей.

Также министр защитила Трампа от критики, которая, по ее словам, "четко указала мне на необходимость закрыть Минобразование США".

"Очевидно , что мы не отнимаем образование... Он убрал бюрократию из образования, так что больше денег поступает в государство. Лучшее образование ближе всего к детям с родителями, с местными суперинтендантами, с местными школьными советами. Я думаю, мы увидим рост наших оценок с нашими учениками, когда мы сможем обучать их также с родительским участием", - сказала она.