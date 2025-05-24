В Міносвіти розповіли, коли для випускників шкіл замість НМТ повернуть ЗНО

Національний мультипредметний тест (НМТ), який потрібен для вступу в університети, замість ЗНО проводять вимушено. Його будуть проводити й надалі, поки безпекова ситуація не є стабільною.

Чому НМТ запровадили замість ЗНО

Під час війни в Україні національний мультипредметний тест (НМТ) запроваджений виключно як рішення через безпекову ситуацію, пояснив Винницький. Втім, каже він, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) є однозначно кращим інструментом перевірки знань і навчального потенціалу учня, ніж НМТ.

"Але уявімо, що ми збираємо 300 тисяч вступників, які всі в один день будуть писати українську мову. Це просто запрошення ворогу: "бомбіть нас зараз". Це неможливо робити. Тому НМТ проводиться меншими групами впродовж місяця, фактично півтора місяці, в безпечному середовищі", – зазначив співрозмовник.

Тому НМТ замість ЗНО – це вимушена міра.

"Чи ми хочемо так робити? Очевидно, ні. Але поки безпекова ситуація така, що вимагає інноваційних рішень. Для нас дуже важливо залишити систему зовнішнього незалежного оцінювання. Воно може бути в різних формах: традиційне ЗНО чи національний мультипредметний тест, який є вимушеною мірою на час воєнного стану", – додав заступник голови МОН.

Чи повернуть всіх в ойлайн з вересня

У регіонах, де безпекова ситуація не дозволяє навчатися очно, студенти та учні й надалі продовжать навчання онлайн. До офлайну з вересня повернуться не всі – лише там, де це буде безпечно, каже заступник міністра.

"Всіх в офлайн з вересня не повернуть. Поки йдуть обстріли, очевидно, ми не можемо повернути в офлайн всіх. У нас немає можливості проводити весь освітній процес в підземеллі", – пояснив Михайло Вининцький.

За його словами, 1 вересня фактично всі заклади, які розташовані не в зоні бойових дій, будуть проводити освітній процес або в змішаному форматі, або в офлайн форматі.

"Це Київ, західна частина України, в змішаному форматі – Одеса і Дніпро. Інші, на жаль, залишаються онлайн", – сказав він.