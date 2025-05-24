В Минобразования рассказали, когда для выпускников школ вместо НМТ вернут ВНО

Национальный мультипредметный тест (НМТ), который нужен для поступления в университеты, вместо ВНО проводят вынужденно. Его будут проводить и в дальнейшем, пока ситуация с безопасностью не является стабильной.

Почему НМТ ввели вместо ВНО

Во время войны в Украине национальный мультипредметный тест (НМТ) введен исключительно как решение из-за ситуации с безопасностью, пояснил Винницкий. Впрочем, говорит он, внешнее независимое оценивание (ВНО) является однозначно лучшим инструментом проверки знаний и учебного потенциала ученика, чем НМО.

"Но представим, что мы собираем 300 тысяч поступающих, которые все в один день будут писать украинский язык. Это просто приглашение врагу: "бомбите нас сейчас". Это невозможно делать. Поэтому УМТ проводится меньшими группами в течение месяца, фактически полтора месяца, в безопасной среде", – отметил собеседник.

Поэтому НМТ вместо ВНО – это вынужденная мера.

"Хотим ли мы так делать? Очевидно, нет. Но пока ситуация с безопасностью такова, что требует инновационных решений. Для нас очень важно оставить систему внешнего независимого оценивания. Оно может быть в разных формах: традиционное ВНО или национальный мультипредметный тест, который является вынужденной мерой на время военного положения", – добавил замглавы МОН.

Вернут ли всех в ойлайн с сентября

В регионах, где ситуация с безопасностью не позволяет учиться очно, студенты и ученики и в дальнейшем продолжат обучение онлайн. В офлайн с сентября вернутся не все – только там, где это будет безопасно, говорит заместитель министра.

"Всех в офлайн с сентября не вернут. Пока идут обстрелы, очевидно, мы не можем вернуть в офлайн всех. У нас нет возможности проводить весь образовательный процесс в подземелье", – пояснил Михаил Вининский.

По его словам, 1 сентября фактически все заведения, которые расположены не в зоне боевых действий, будут проводить образовательный процесс или в смешанном формате, или в офлайн формате.

"Это Киев, западная часть Украины, в смешанном формате – Одесса и Днепр. Другие, к сожалению, остаются онлайн", – сказал он.