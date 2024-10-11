У Міносвіти підтримали заборону на спілкування російською мовою у школах

Нагадаємо, народна депутатка Наталія Піпа ініціювала законопроєкт, який передбачає заборону використання російської мови на перервах у школах. Це частина зусиль для створення українськомовного середовища в освітніх закладах, яке має охоплювати не лише уроки, а й перерви, шкільне подвір'я та всю територію школи.

За результатами моніторингу Державної служби якості освіти, лише 41% учнів спілкуються українською мовою під час перерв. Піпа підкреслила важливість підтримки українськомовного середовища задля покращення результатів навчання та уникнення конфліктів через мову.

Також ми писали, що заступник міністра освіти Андрій Сташків заявив, що школярі в Україні повинні навчатися українською мовою не лише на уроках, але й під час перерв та позаурочних занять. Він підкреслив, що перерви також є частиною освітнього процесу, і тому українська мова повинна використовуватися впродовж всього навчального дня. Для контролю виконання цієї вимоги працює Служба мовного омбудсмена, яка реагуватиме на порушення.

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