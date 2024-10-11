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У Міносвіти підтримали заборону на спілкування російською мовою у школах

Фото: Перерва у школі (pexels)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство освіти і науки України підтримало законопроєкт, який передбачає заборону на використання російської мови під час перерв у школах.

РБК-Україна повідомляє, що про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів під час години запитань до уряду.

Очільник відомства зазначає, що міністерство з деякими зауваженнями підтримало ініціативу Наталі Піпи щодо заборони спілкуватися російською у школах. Він наголосив на важливості захисту української мови, зазначивши, що мова країни-агресора не підлягає рівноправному розвитку.

Міністр підкреслив, що мова РФ використовується як зброя, тому захист української мови є пріоритетом. Окрім цього, Лісовий зазначив, що уряд дбає також про мови корінних народів і національних спільнот, але в жодному разі це не стосується мови країни-агресора.

Нагадаємо, народна депутатка Наталія Піпа ініціювала законопроєкт, який передбачає заборону використання російської мови на перервах у школах. Це частина зусиль для створення українськомовного середовища в освітніх закладах, яке має охоплювати не лише уроки, а й перерви, шкільне подвір'я та всю територію школи.

За результатами моніторингу Державної служби якості освіти, лише 41% учнів спілкуються українською мовою під час перерв. Піпа підкреслила важливість підтримки українськомовного середовища задля покращення результатів навчання та уникнення конфліктів через мову.

Також ми писали, що заступник міністра освіти Андрій Сташків заявив, що школярі в Україні повинні навчатися українською мовою не лише на уроках, але й під час перерв та позаурочних занять. Він підкреслив, що перерви також є частиною освітнього процесу, і тому українська мова повинна використовуватися впродовж всього навчального дня. Для контролю виконання цієї вимоги працює Служба мовного омбудсмена, яка реагуватиме на порушення.

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