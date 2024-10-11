В Минобразования поддержали запрет на общение на русском языке в школах

Напомним, народная депутат Наталья Пипа инициировала законопроект, предусматривающий запрет использования русского языка на перерывах в школах. Это часть усилий по созданию украиноязычной среды в образовательных учреждениях, которая должна охватывать не только уроки, но и перерывы, школьный двор и всю территорию школы.

По результатам мониторинга Государственной службы качества образования только 41% учеников общаются на украинском языке во время перерывов. Пипа подчеркнула важность поддержки украиноязычной среды для улучшения результатов обучения и избегания конфликтов через язык.

Также мы писали, что заместитель министра образования Андрей Сташков заявил, что школьники в Украине должны учиться на украинском языке не только на уроках, но и во время перерывов и внеурочных занятий. Он подчеркнул, что перерывы также являются частью образовательного процесса, поэтому украинский язык должен использоваться на протяжении всего учебного дня. Для контроля выполнения этого требования работает Служба языкового омбудсмена, которая будет реагировать на нарушения.

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