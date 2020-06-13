Минометы и артиллерия: боевики с утра 6 раз открывали огонь на Донбассе

С начала субботы, 13 июня, оккупационные силы на Донбассе уже 6 раз нарушали режим прекращения огня. Боевики применяли против украинских военных запрещенное вооружение.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

По данным штаба, российские наемники обстреливали позиции подразделений Объединенных сил в районе Славного, Пищевика, Луганского и Крымского.

Оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 82-го и 120-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В общем боевики выпустили по украинским военным 50 артиллерийских снарядов, разместив при этом артсистемы вблизи жилых домов оккупированного Калининского.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Военнослужащий получил пулевое ранение вблизи Пищевика, его эвакуировали в лечебное учреждение.

Еще один военный пострадал во время вражеского обстрела 12 июня.