Міномети та артилерія: бойовики з ранку 6 разів відкривали вогонь на Донбасі

З початку суботи, 13 червня, окупаційні сили на Донбасі вже 6 разів порушували режим припинення вогню. Бойовики застосовували проти українських військових заборонене озброєння.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

За даними штабу, російські найманці обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Славного, Пищевика, Луганського та Кримського.

Окупанти відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 82-го та 120-го калібру, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Загалом бойовики випустили по українських військових 50 артилерійських снарядів, розмістивши при цьому артсистеми поблизу житлових будинків окупованого Калінінського.

В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Військовослужбовець отримав кульове поранення поблизу Пищевика, його евакуювали до лікувального закладу.

Ще один військовий постраждав під час ворожого обстрілу 12 червня.