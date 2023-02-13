Мінометний обстріл та вибухівка з дронів: окупанти знову завдали ударів по Сумській області

У понеділок, 13 лютого, прокремлівські війська обстріляли вісім територіальних громад на Сумщині. Усього було зафіксовано близько 100 "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.
Так, окупанти завдавали ударів по:
Разом з тим росіяни скидали з безпілотників вибухові пристрої на територію:
При цьому на територію Миропільської громади росіяни скинули дев'ять мін.
"На щастя, без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 лютого прокремлівські війська завдавали ударів по громадах Сумської області по мінометах та артилерії. Усього було зафіксовано понад 50 "прильотів".
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