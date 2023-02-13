Мінометний обстріл та вибухівка з дронів: окупанти знову завдали ударів по Сумській області

Так, окупанти завдавали ударів по:

Білопільській громаді з міномета. За добу зафіксовано 8 "прильотів";

Юнаківській громаді з мінометів - всього 26 "прильотів" населеними пунктами громади протягом дня;

Есманьській громаді з мінометів - 23 "прильоти" протягом дня;

Глухівській громаді з мінометів - всього зафіксовано 10 "прильотів";

Шалигінській громаді з мінометів. Протягом дня зафіксовано 18 "прильотів".

Разом з тим росіяни скидали з безпілотників вибухові пристрої на територію:

Великописарівської громади - зафіксовано один "приліт";

Краснопільської громади - також один "приліт". При цьому війська РФ обстріляли громаду з мінометів - було чотири прильоти.

При цьому на територію Миропільської громади росіяни скинули дев'ять мін.

"На щастя, без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 лютого прокремлівські війська завдавали ударів по громадах Сумської області по мінометах та артилерії. Усього було зафіксовано понад 50 "прильотів".

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