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Мінометний обстріл та вибухівка з дронів: окупанти знову завдали ударів по Сумській області

Фото: окупанти знову завдали ударів по Сумській області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 13 лютого, прокремлівські війська обстріляли вісім територіальних громад на Сумщині. Усього було зафіксовано близько 100 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

Так, окупанти завдавали ударів по:

  • Білопільській громаді з міномета. За добу зафіксовано 8 "прильотів";
  • Юнаківській громаді з мінометів - всього 26 "прильотів" населеними пунктами громади протягом дня;
  • Есманьській громаді з мінометів - 23 "прильоти" протягом дня;
  • Глухівській громаді з мінометів - всього зафіксовано 10 "прильотів";
  • Шалигінській громаді з мінометів. Протягом дня зафіксовано 18 "прильотів".

Разом з тим росіяни скидали з безпілотників вибухові пристрої на територію:

  • Великописарівської громади - зафіксовано один "приліт";
  • Краснопільської громади - також один "приліт". При цьому війська РФ обстріляли громаду з мінометів - було чотири прильоти.

При цьому на територію Миропільської громади росіяни скинули дев'ять мін.

"На щастя, без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 лютого прокремлівські війська завдавали ударів по громадах Сумської області по мінометах та артилерії. Усього було зафіксовано понад 50 "прильотів".

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