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Минометный обстрел и взрывчатка с дронов: оккупанты вновь нанесли удары по Сумской области

Фото: оккупанты вновь нанесли удары по Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 13 февраля, прокремлевские войска обстреляли восемь территориальных громад в Сумской области. Всего было зафиксировано около 100 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

Так, оккупанты наносили удары по:

  • Белопольской громаде из миномета. За сутки зафиксировано 8 "прилетов";
  • Юнаковской громаде из минометов - всего 26 "прилетов" по населенным пунктам громады в течение дня;
  • Эсманьской громаде из минометов - 23 "прилета" в течение дня;
  • Глуховской громаде из минометов - всего зафиксировано 10 "прилетов";
  • Шалыгинской громаде из минометов. В течение дня зафиксировано 18 "прилетов".

В то же время россияне сбрасывали с беспилотников взрывные устройства на территорию:

  • Великописаревской громады - зафиксирован один "прилет";
  • Краснопольской громады - также один "прилет". При этом войска РФ обстреляли громаду из минометов - было четыре "прилета".

При этом на территорию Миропольской громады россияне сбросили девять мин.

"К счастью, без потерь и разрушений", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 февраля прокремлевские войска наносили удары по громадам Сумской области по минометам и артиллерии. Всего было зафиксировано более 50 "прилетов".

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