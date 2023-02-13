Минометный обстрел и взрывчатка с дронов: оккупанты вновь нанесли удары по Сумской области

В понедельник, 13 февраля, прокремлевские войска обстреляли восемь территориальных громад в Сумской области. Всего было зафиксировано около 100 "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.
Так, оккупанты наносили удары по:
В то же время россияне сбрасывали с беспилотников взрывные устройства на территорию:
При этом на территорию Миропольской громады россияне сбросили девять мин.
"К счастью, без потерь и разрушений", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 февраля прокремлевские войска наносили удары по громадам Сумской области по минометам и артиллерии. Всего было зафиксировано более 50 "прилетов".
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