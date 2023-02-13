Минометный обстрел и взрывчатка с дронов: оккупанты вновь нанесли удары по Сумской области

Так, оккупанты наносили удары по:

Белопольской громаде из миномета. За сутки зафиксировано 8 "прилетов";

Юнаковской громаде из минометов - всего 26 "прилетов" по населенным пунктам громады в течение дня;

Эсманьской громаде из минометов - 23 "прилета" в течение дня;

Глуховской громаде из минометов - всего зафиксировано 10 "прилетов";

Шалыгинской громаде из минометов. В течение дня зафиксировано 18 "прилетов".

В то же время россияне сбрасывали с беспилотников взрывные устройства на территорию:

Великописаревской громады - зафиксирован один "прилет";

Краснопольской громады - также один "прилет". При этом войска РФ обстреляли громаду из минометов - было четыре "прилета".

При этом на территорию Миропольской громады россияне сбросили девять мин.

"К счастью, без потерь и разрушений", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 февраля прокремлевские войска наносили удары по громадам Сумской области по минометам и артиллерии. Всего было зафиксировано более 50 "прилетов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.