Мінометники знищили російську піхоту, яка намагалася наступати (відео)

"Наші мінометники 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр успішно знищили ворожу піхоту, які намагалися проводити наступальні дії", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, сьогодні мінометники та артилеристи показали, як влучними пострілами знищують окупантів у полях, посадках, окопах.

Також ми писали про те, що українські військові знищили чотири піхотні групи росіян та "приземлили" дрон у районі Бахмута.

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