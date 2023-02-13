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Минометчики уничтожили российскую пехоту, пытавшуюся наступать (видео)

Фото: минометчики уничтожили пытавшуюся наступать российскую пехоту (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские минометчики успешно уничтожили российскую пехоту, пытавшуюся вести наступление. Видео работы бойцы показали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

"Наши минометчики 109-й отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр успешно уничтожили вражескую пехоту, пытавшуюся проводить наступательные действия", - говорится в описании под видео.

Напомним, сегодня минометчики и артиллеристы показали, как точными выстрелами уничтожают оккупантов в полях, посадках, окопах.

Также мы писали о том, что украинские военные уничтожили четыре пехотных группы россиян и "приземлили" дрон в районе Бахмута.

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