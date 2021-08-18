Министерство из-за иска активистов запретило НГЗ строительство нового хранилища красного шлама

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обнародовало приказ "О приостановлении рассмотрения дел ООО "Николаевский глиноземный завод".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства.

Этим приказом остановлено, в частности, рассмотрение документов ООО "НГЗ" по получению разрешительных документов - заключения по оценке воздействия на окружающую среду - по строительству нового пруда-накопителя отходов производства алюминия (красного шлама).

Рассмотрение приостановлено до вынесения судом окончательного решения по иску ОО "Стоп Шлам", которое объединило пострадавших от красного шлама, к ООО "НГЗ".

Кроме того, экологи неоднократно обращали внимание на многочисленные нарушения предприятием экологического законодательства и о начале строительства нового шламохранилища без разрешительных документов.