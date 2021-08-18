Міндовкілля через позов активістів заборонило МГЗ будівництво нового сховища червоного шламу

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оприлюднило наказ "Про зупинення розгляду справ ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства.

Цим наказом зупинено, зокрема, розгляд документів ТОВ "МГЗ" щодо отриманню дозвільних документів - висновку з оцінки впливу на довкілля - щодо будівництва нового ставка-накопичувача відходів виробництва алюмінію (червоного шламу). Розгляд зупинено до винесення судом остаточного рішення по справі за позовом ГО "Стоп Шлам", яке об’єднало потерпілих від червоного шламу, до ТОВ "МГЗ". Окрім того, екологи неодноразово звертали увагу на численні порушення підприємством екологічного законодавства та про початок будівництва нового шламосховища без дозвільних документів.