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Міндовкілля через позов активістів заборонило МГЗ будівництво нового сховища червоного шламу

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Миколаїв, Середа 18 серпня 2021 15:21
Міндовкілля через позов активістів заборонило МГЗ будівництво нового сховища червоного шламу Фото: Миколаївський глиноземний завод (uprom.info)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оприлюднило наказ "Про зупинення розгляду справ ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства.

Цим наказом зупинено, зокрема, розгляд документів ТОВ "МГЗ" щодо отриманню дозвільних документів - висновку з оцінки впливу на довкілля - щодо будівництва нового ставка-накопичувача відходів виробництва алюмінію (червоного шламу).

Розгляд зупинено до винесення судом остаточного рішення по справі за позовом ГО "Стоп Шлам", яке об’єднало потерпілих від червоного шламу, до ТОВ "МГЗ".

Окрім того, екологи неодноразово звертали увагу на численні порушення підприємством екологічного законодавства та про початок будівництва нового шламосховища без дозвільних документів.

Нагадаємо, "Миколаївський глиноземний завод" має намір побудувати під Миколаєвом ще одне, трете, сховище для відходів від обробки бокситу і виробництва глинозему - червоного шламу.

Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.

Раніше суд зобов'язав Миколаївський глиноземний завод виплатити 9 мільярдів гривень постраждалим від впливу шламу.

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