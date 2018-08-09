Більше 58 тис. абітурієнтів цього року поступили на бюджет

Новини Суспільство 09.08.2018 - 13:09
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Майже 87% абітурієнтів принесли документи у вищі навчальні заклади

Понад 58 тис. абітурієнтів в 2018 році поступили на бюджет. Про це сьогодні на брифінгу повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент РБК-Україна.

"Перш за все, в цьому році 58 875 тисяч випускників отримали рекомендації для зарахування на бюджет. З них принесли документи у вищі навчальні заклади на зарахування майже 51 252 випускника, тобто майже 87%", - повідомила вона.

Також міністр повідомила, що практично 60% абітурієнтів були зараховані на бюджет по першому пріоритету.

"Тобто, вступили на ті спеціальності і в ті вузи, куди мріяли... Куди відразу подавали документи", - пояснила Гриневич.

Нагадаємо, 1 серпня абітурієнти отримали рекомендації на бюджет.

У міністерстві повідомили, що у тих абітурієнтів, які рекомендовані на бюджет, в електронному кабінеті навпроти однієї із заяв з'явився статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)".

Рекомендовані до зарахування на бюджет повинні подати документи до вузів сьогодні до 18.00 Абітурієнти завтра отримають рекомендації на бюджет  
Теги:  МОН,  абитуриенты,  университет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС