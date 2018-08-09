Більше 58 тис. абітурієнтів цього року поступили на бюджет

Майже 87% абітурієнтів принесли документи у вищі навчальні заклади

Понад 58 тис. абітурієнтів в 2018 році поступили на бюджет. Про це сьогодні на брифінгу повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент РБК-Україна.

"Перш за все, в цьому році 58 875 тисяч випускників отримали рекомендації для зарахування на бюджет. З них принесли документи у вищі навчальні заклади на зарахування майже 51 252 випускника, тобто майже 87%", - повідомила вона.

Також міністр повідомила, що практично 60% абітурієнтів були зараховані на бюджет по першому пріоритету.

"Тобто, вступили на ті спеціальності і в ті вузи, куди мріяли... Куди відразу подавали документи", - пояснила Гриневич.

Нагадаємо, 1 серпня абітурієнти отримали рекомендації на бюджет.

У міністерстві повідомили, що у тих абітурієнтів, які рекомендовані на бюджет, в електронному кабінеті навпроти однієї із заяв з'явився статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)".