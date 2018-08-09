Міносвіти зафіксувало в цьому році найменшу кількість випускників шкіл

В цьому році зафіксована найменша кількість випускників шкіл в історії України

Міністр освіти та науки України Лілія Гріневич під час брифінгу повідомила, що в цьому році зафіксована найменша кількість випускників шкіл в історії України. Про це йдеться у сюжеті 5 каналу.

У відомстві повідомили, що від такої демографічної ситуації страждають українські виші.

В міністерстві повідомляють, що нинішня система широкого конкурсу дає змогу студентам "здійснити свою мрію і вчитися там, де вони хочуть, а не де вимушені".

Також повідомляється, що за результатами вступних іспитів у цьому році було зараховано більш ніж 2,1 тис. випускників, а ще 45 - за результатами співбесіди.

Лілія Гріневич повідомила, що на сьогодні ще не закінчена вступна кампанія для жителів окупованих територій Криму та Донбасу й за для безпеки кількість вступників з цих територій розголошуватись не будуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що більше 58 тис. абітурієнтів цього року поступили на бюджет. В цьому році 58 875 тисяч випускників отримали рекомендації для зарахування на бюджет.