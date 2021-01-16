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Минобразования выступает за смешанную форму занятий в школах после локдауна

Автор: Роман Тверденко

В Министерстве образования и науки считают целесообразным вернуть обычную форму образования для начальной школы. Остальные классы должны обучаться, как минимум, в смешанной форме.

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Об этом заявил глава министерства Сергей Шкарлет в Telegram.

Он признал важность вопроса того, как будет проходить обучение после завершения жесткого карантина, особенно, для родителей учеников 1-4 классов. Но подчеркнул, что решения по этим вопросам не зависят только от него одного.

"По крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению. В старшей школе при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучение по смешанной форме. К сожалению, принятие окончательных решений по вопросу не зависит от одного человека: министра образования и науки или министра здравоохранения", - сказал Шкарлет.

Ранее сообщалось, что власти Киева просят правительство возобновить очное обучение младшей школы. В школы хотят вернуть учеников 1-4 классов.

Также РБК-Украина писало, что глава Госпортребслужбы Киева Олег Рубан считает, что дети до 10 лет должны посещать школу во время карантина.

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