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Міносвіти виступає за змішану форму занять у школах після локдауну

Автор: Роман Тверденко

У Міністерстві освіти і науки вважають доцільним повернути звичну форму освіти для початкової школи. Інші класи повинні навчатися, як мінімум, у змішаній формі.

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Про це заявив керівник міністерства Сергій Шкарлет в Telegram.

Він визнав важливість питання того, як буде проходити навчання після завершення жорсткого карантину, особливо, для батьків учнів 1-4 класів. Але підкреслив, що рішення з цих питань не залежать тільки від нього одного.

"Принаймні молодші класи після завершення карантину можуть повернутися до повноформатного навчання. У старшій школі за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації в країні буде прийнятним проведення навчання за змішаною формою. На жаль, прийняття остаточних рішень щодо окресленого питання не залежить від однієї людини: міністра освіти і науки або міністра охорони здоров'я", - сказав Шкарлет.

Раніше повідомлялося, що влада Києва просить уряд відновити очне навчання молодшої школи. У школи хочуть повернути учнів 1-4 класів.

Також РБК-Україна писало, що глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що діти до 10 років повинні відвідувати школу під час карантину.

Прогноз погоди
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