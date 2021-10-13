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МОН рекомендует уйти на каникулы с понедельника. Но решение за школами

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство образования и науки Украины направило в школы письмо с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября ввиду ухудшения ситуации с COVID-19. Однако дату начала каникул школы должны определить самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними, определяются исключительно решением педагогического совета учреждения образования. А потому, обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям Минобразования", - заявил министр образования Сергей Шкарлет.

В то же время министерство просит местные органы власти принять неотложные меры для обеспечения здоровья детей и работников школ во время пандемии коронавируса.

Напомним, в Киеве назвали дату начала осенних каникул в столичных школах.

А в Черкассах школы уйдут на осенние каникулы раньше, чем планировалось изначально.

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