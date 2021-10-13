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МОН рекомендує піти на канікули з понеділка. Але рішення за школами

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство освіти і науки України направило у школи лист з рекомендацією оголосити осінні канікули з 18 жовтня з огляду на погіршення ситуації з COVID-19. Однак дату початку канікул школи повинні визначити самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

"Чинним законодавством передбачено, що структура і тривалість навчального року й відпочинку між ними, визначаються виключно рішенням педагогічної ради закладу освіти. А тому, звертаючись до педрад, прошу відповідально поставитися до рекомендацій Міносвіти", - заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Водночас міністерство просить місцеві органи влади вжити невідкладних заходів для забезпечення здоров'я дітей та працівників шкіл під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, у Києві назвали дату початку осінніх канікул у столичних школах.

А у Черкасах школи підуть на осінні канікули раніше, ніж планувалося спочатку.

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