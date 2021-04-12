В Минобразования рассказали о явке на пробное ВНО-2021

Министерство образования и науки назвало явку на пробное внешнее независимое оценивание. В нем приняли участие 93-95% от зарегистрировавшихся.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
"10 апреля состоялось пробное внешнее независимое оценивание. На тестирование было зарегистрировано более 120 тыс. человек. По оперативным данным, явка по Украине составила 93-95%. Окончательная информация будет обнародована Украинским центром оценивания качества образования", - гласит сообщение.
В министерстве отметили, что пробное оценивание проходило организованно, с соблюдением всех правил, процедур и требований противоэпидемической безопасности: использование масок, дезинфекторов, сохранение социальной дистанции.
Так, пробное ВНО прошло в большинстве регионов Украины, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей, где из-за прекращения движения общественного транспорта его перенесли на 24 апреля.
Как писало РБК-Украина, ранее стало известно, что из-за локдауна и ограничений на общественном транспорте Николаевская область переносит пробное ВНО.
Отметим, школы в Киеве могут завершить этот учебный год для выпускников в апреле из-за подготовки к ВНО.
Также в Минобразования допускают, что ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID.