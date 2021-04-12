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В Минобразования рассказали о явке на пробное ВНО-2021

Автор: Юлия Струк

Министерство образования и науки назвало явку на пробное внешнее независимое оценивание. В нем приняли участие 93-95% от зарегистрировавшихся.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"10 апреля состоялось пробное внешнее независимое оценивание. На тестирование было зарегистрировано более 120 тыс. человек. По оперативным данным, явка по Украине составила 93-95%. Окончательная информация будет обнародована Украинским центром оценивания качества образования", - гласит сообщение.

В министерстве отметили, что пробное оценивание проходило организованно, с соблюдением всех правил, процедур и требований противоэпидемической безопасности: использование масок, дезинфекторов, сохранение социальной дистанции.

Так, пробное ВНО прошло в большинстве регионов Украины, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей, где из-за прекращения движения общественного транспорта его перенесли на 24 апреля.

Как писало РБК-Украина, ранее стало известно, что из-за локдауна и ограничений на общественном транспорте Николаевская область переносит пробное ВНО.

Отметим, школы в Киеве могут завершить этот учебный год для выпускников в апреле из-за подготовки к ВНО.

Также в Минобразования допускают, что ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID.

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