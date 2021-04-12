У Міносвіти розповіли про явку на пробне ЗНО-2021

Міністерство освіти й науки назвало явку на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. У ньому взяли участь 93-95% від зареєстрованих.

Так, пробне ЗНО пройшло в більшості регіонів України, крім Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, де через припинення руху громадського транспорту його перенесли на 24 квітня.

У міністерстві відзначили, що пробне оцінювання проходило організовано, з дотриманням всіх правил, процедур і вимог протиепідемічної безпеки: використання масок, дезінфекторів, збереження соціальної дистанції.

"10 квітня відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання. На тестування було зареєстровано понад 120 тис. осіб. За оперативними даними, явка по Україні склала 93-95%. Остаточна інформація буде оприлюднена Українським центром оцінювання якості освіти", - свідчить повідомлення.

Як писало РБК-Україна, раніше стало відомо, що через локдаун і обмеження на громадському транспорті Миколаївська область переносить пробне ЗНО.

Відзначимо, школи в Києві можуть завершити цей навчальний рік для випускників у квітні через підготовку до ЗНО.

Також у Міносвіти допускають, що ЗНО-2021 може пройти в зміненому форматі через COVID.