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В Минобразования рассказали о специфике вступительной кампании - 2018

НовостиОбщество    25.06.2018 - 14:43
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Абитуриенты-владельцы электронной почты на российских порталах не смогут зарегистрироваться в электронном кабинете для участия в кампании

Вступительная кампания - 2018, запланированная на 2-25 июля, в частности, будет осуществляться через регистрацию в электронном кабинете. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент РБК-Украина.

"Напоминаю, что отправление сообщений на электронные адреса российских провайдеров не проводится. Внимание: если у вас будет открыт ваш персональный почтовый ящик на mail.ru и на других российских провайдерах, вы не можете им воспользоваться для регистрации в защищенной системе данных, чтобы вы потом не удивлялись, что блокируется ваш электронный кабинет", - сказала Гриневич.

Кроме этого, как отметила министр, абитуриенту стоит быть максимально внимательным при внесении данных аттестата и сертификата ЗНО, поскольку допущение ошибки может заблокировать систему и регистрация в электронном кабинете прекратиться.

Гриневич также сообщила, что в этом году абитуриент должен самостоятельно рассчитать средний бал аттестата.

Вместе с тем глава Минобразования отметила, что на бюджетную форму обучения можно будет подать семь заявлений на четыре специальности, а на обучение по контракту количество заявлений неограниченно.

Напомним, вступительная кампания - 2018 в Украине стартует 2 июля и продлится до 18:00 25 июля.

Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы без ВНО, паспорта и аттестата Абитуриентов медицинских и педагогических вузов будут принимать в первую очередь в случае трудоустройства в селах
Теги публикации: вступительная кампания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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