У Міносвіти розповіли, як будуть оцінювати виші

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При оцінці будуть враховувати такі показники, як результати наукової діяльності за останні 3 роки

В Україні з 2019 року оцінювання наукових установ будуть проводити незалежні експерти на основі єдиних, прозорих критеріїв, з урахуванням специфіки кожної установи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки.

Як наголошується, від результатів оцінки буде залежати рівень державної підтримки.

"Протягом останніх 2 років ми разом з науковим співтовариством провели серйозну підготовчу роботу, щоб з 2019-го почалася передбачена законом атестація наукових установ за новими правилами", - йдеться в повідомленні.

При оцінці будуть враховувати такі показники, як результати наукової діяльності за останні 3 роки, стратегія розвитку на наступні 5 років, публікаційна активність, ефективність використання ресурсів, рівень міжнародної інтеграції, кадровий потенціал тощо. При цьому обов'язково враховуватиметься специфіка різних галузей наук та особливостей діяльності наукових установ різних профілів - природничих, гуманітарних, військових та інших.

Оцінювання будуть проводити експертні групи, які будуть створюватися за різними науковими напрямами, а результати атестації буде визначати єдина експертна комісія.

Для проходження державної атестації установа повинна буде подати до МОН заявку та відповідні інформаційні матеріали, на основі яких буде визначатися класифікаційна оцінка установи (розраховується в спеціальній формі по 4-м групам конкретних показників) і рейтингова оцінка установи (виставляється експертною групою на підставі вивчення всіх наданих матеріалів )

Як і раніше, атестація буде проводитись раз в 5 років, і буде обов'язковою для наукових установ державної, комунальної форм власності; наукових установ, у статутних капіталах яких є частка, що належить державі; наукових установ Національної академії наук, національних галузевих академій наук.

У міністерстві зауважили, що в 2019 році також повинна початися державна атестація внз в частині здійснення ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямками, - кращі з яких зможуть отримати базове фінансування на науку. Відповідна методика оцінки вже створена і перебуває на стадії погодження та затвердження.

Раніше РБК-Україна писало, що заробітна плата науково-педагогічних працівників з 1 січня 2019 року зросла на 20%.

Також повідомлялося, що в Україні, в січні 2019 року, стартує пілотний проект сертифікації вчителів, в якому зможуть прийняти участь педагоги початкових класів.