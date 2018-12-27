Минобразования запускает сертификацию учителей начальной школы

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Учителя, прошедшие сертификацию, получат 20% надбавки к зарплате

В Украине, в январе 2019 года, стартует пилотный проект сертификации учителей, в котором смогут принять участие педагоги начальных классов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Украины.

Как сообщается, проект рассчитан на тысячу участников.

Цель сертификации - обнаружение и стимулирование педагогических сотрудников с высоким уровнем профессионального мастерства, которые владеют современными образовательными технологиями и способствуют их распространению.

Единственное обязательное требование к кандидатам на участие - стаж работы не менее 2 лет. Регистрация на сертификацию начнется на сайте Украинского центра оценивания качества образования 15 января и завершится 1 февраля 2019 года.

Непосредственно сертификация состоит из трех этапов - проверка Государственной службой качества образования практической деятельности преподавателя (проверка будет проводиться комиссией независимых экспертов с середины февраля до конца 2018-2019 учебного года и с сентября по октябрь 2019 года), внешнее независимое тестирование, которое будет проведено в период весенних каникул, и оценка электронного портфолио, в которое должны быть включены анкета самооценивания, описание собственного учебного занятия (программа, учебный предмет, тема, цель, методическое обеспечение, видеофрагмент урока) и, по желанию педагога, дополнительные материалы. Портфолио должно быть загружено на файлообменник до 1 июля 2019 года.

Оценивать итоги сертификации будет специально созданная экспертная комиссия, в которую войдут представители Украинского центра оценивания качества образования, Государственной службы качества образования, Министерства образования и общественности.

Непрохождение сертификации не повлечет за собой никаких последствий.

Ранее РБК-Украина в материале "Без оценок и красных чернил: как в Украине реализуется реформа начальной школы" писало, что Кабинет министров утвердил в конце февраля новый Государственный стандарт начального образования, который кардинально меняет систему начальной школы.

Для полноценного внедрения новой системы начальной школы Министерство образования и науки также занялось переподготовкой учителей. По данным ведомства, сейчас подготовку к новой учебной программе проходят 22 тыс. педагогов. В то же время, с 1 сентября 2017 года в 100 украинских школах запущен пилотный проект, в рамках которого первоклассники учатся по программе "Новая украинская школы". Всего в Минобразования планируют подготовить к работе с новым стандартом обучения 41 тыс. педагогов.