ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Міносвіти попередили, що ЗНО з математики стане обов’язковим

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 15:54
У Міносвіти попередили, що ЗНО з математики стане обов’язковим
Фото: Лілія Гриневич (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами глави Міносвіти, іспит буде дворівневий

З 2021 року для випускників шкіл буде запроваджено обов'язкове зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, передає "Укрінформ".

Гриневич пояснила, що базові навички з математики необхідні кожній людині.

"Ми запровадимо з 2021 року дворівневий іспит з української мови, це буде базовий рівень українська мова як державна, і поглиблене вивчення - українська мова та література. З 2021 року ми плануємо запровадити обов'язковий іспит з математики для усіх випускників. Це означає, що випускники 9 класів цього року будуть уже готуватися до такого іспиту. Як логіка: перш за все базові навички з математики необхідні кожній людині - вони розвивають логічне і абстрактне мислення… Цей іспит буде дворівневий, тобто можуть обрати: гуманітарії - перший рівень, для тих, хто вступає у технічні виші на технічні спеціальності - поглиблений рівень математики. Історія України та англійська мова будуть на вибір", - поінформувала глава Міносвіти.

За її словами, обов'язковим ЗНО в 2021 році стануть українська мова та література - 2-рівневий іспит, математика - 2 рівні складності, історія України або іноземна мова на вибір і додатковий предмет за вибором учня.

Нагадаємо, раніше Гриневич заявила, що для складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) зареєстровано вже 354 тисячі чоловік.

Як писало РБК-Україна, в 2019 році для шкіл національних меншин буде знижений прохідний поріг для зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

Додамо, 5 лютого в Україні стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Вона тривала до 25 березня.

Міносвіти зменшило поріг проходження ЗНО з української мови для нацменшин У Міносвіти назвали число осіб, що зареєструвалися для здачі ЗНО
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Лілія ГриневичМіносвітиВНО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся