У Міносвіти попередили, що ЗНО з математики стане обов’язковим

Фото: Лілія Гриневич (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами глави Міносвіти, іспит буде дворівневий

З 2021 року для випускників шкіл буде запроваджено обов'язкове зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, передає "Укрінформ".

Гриневич пояснила, що базові навички з математики необхідні кожній людині.

"Ми запровадимо з 2021 року дворівневий іспит з української мови, це буде базовий рівень українська мова як державна, і поглиблене вивчення - українська мова та література. З 2021 року ми плануємо запровадити обов'язковий іспит з математики для усіх випускників. Це означає, що випускники 9 класів цього року будуть уже готуватися до такого іспиту. Як логіка: перш за все базові навички з математики необхідні кожній людині - вони розвивають логічне і абстрактне мислення… Цей іспит буде дворівневий, тобто можуть обрати: гуманітарії - перший рівень, для тих, хто вступає у технічні виші на технічні спеціальності - поглиблений рівень математики. Історія України та англійська мова будуть на вибір", - поінформувала глава Міносвіти.

За її словами, обов'язковим ЗНО в 2021 році стануть українська мова та література - 2-рівневий іспит, математика - 2 рівні складності, історія України або іноземна мова на вибір і додатковий предмет за вибором учня.

Нагадаємо, раніше Гриневич заявила, що для складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) зареєстровано вже 354 тисячі чоловік.

Як писало РБК-Україна, в 2019 році для шкіл національних меншин буде знижений прохідний поріг для зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

Додамо, 5 лютого в Україні стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Вона тривала до 25 березня.