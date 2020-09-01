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В Минобразования подвели итоги вступительной кампании-2020

Автор: Юлия Струк

В Министерстве образования и науки подвели итоги вступительной кампании-2020. Отмечается, что в 2020 году 79,2% поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетам.

Об этом информирует пресс-служба министерства.

"В этом году рекомендации на места государственного или регионального заказа по 1-му и 2-му приоритетам получили 49277 поступающих, то есть имели возможность поступить в наиболее желаемые вузы", - отмечает Минобразования.

При этом в 2019 году этот показатель составлял 75,4%.

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"1 приоритет - 38 272 абитуриентов (61,5%) и 2 приоритет - 11 005 абитуриентов (17,7%)", - добавляют в ведомстве.

Кроме того, по предоставленным рекомендациям на бюджет в десятке лидеров вузов:

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 4 066 рекомендаций;
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 3 272;
  • Национальный университет "Львовская политехника" - 2 577;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 2 511;
  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 1 350;
  • Национальный авиационный университет - 1 345;
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1 250;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 1 036;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 1 029;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 976.

В МОН отмечают, что если абитуриентам с временно оккупированных территорий поступить в вуз на бюджетную форму обучения не удалось, то есть возможность поступить через образовательный центр на бюджетную форму обучения в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования. Кроме того, можно перевестись с контрактной формы обучения на бюджет.

Поступление по квоте 2 для поступающих оккупированных территорий продолжается до 23 октября.

Напомним, Министерство образования и науки подготовило новый проект о дистанционном обучении и ожидает, что он будет согласован правительством в ближайшее время.

Как писало РБК-Украина, в Госпотребслужбе ожидают вспышку коронавируса после начала учебного года.

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