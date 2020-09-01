В Минобразования подвели итоги вступительной кампании-2020

В Министерстве образования и науки подвели итоги вступительной кампании-2020. Отмечается, что в 2020 году 79,2% поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетам.
Об этом информирует пресс-служба министерства.
"В этом году рекомендации на места государственного или регионального заказа по 1-му и 2-му приоритетам получили 49277 поступающих, то есть имели возможность поступить в наиболее желаемые вузы", - отмечает Минобразования.
При этом в 2019 году этот показатель составлял 75,4%.
"1 приоритет - 38 272 абитуриентов (61,5%) и 2 приоритет - 11 005 абитуриентов (17,7%)", - добавляют в ведомстве.
Кроме того, по предоставленным рекомендациям на бюджет в десятке лидеров вузов:
В МОН отмечают, что если абитуриентам с временно оккупированных территорий поступить в вуз на бюджетную форму обучения не удалось, то есть возможность поступить через образовательный центр на бюджетную форму обучения в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования. Кроме того, можно перевестись с контрактной формы обучения на бюджет.
Поступление по квоте 2 для поступающих оккупированных территорий продолжается до 23 октября.
Напомним, Министерство образования и науки подготовило новый проект о дистанционном обучении и ожидает, что он будет согласован правительством в ближайшее время.
Как писало РБК-Украина, в Госпотребслужбе ожидают вспышку коронавируса после начала учебного года.