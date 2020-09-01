У Міносвіти підвели підсумки вступної кампанії-2020

У Міністерстві освіти і науки підвели підсумки вступної кампанії-2020. Відзначається, що в 2020 році 79,2% вступників отримали рекомендацію до зарахування на бюджет по 1-му і 2-му пріоритетам.
Про це інформує прес-служба міністерства.
"У цьому році рекомендації на місця державного або регіонального замовлення по 1-му і 2-му пріоритетам отримали 49277 надходять, тобто мали можливість вступити в найбільш бажані вузи", - зазначає Міносвіти.
При цьому в 2019 році цей показник становив 75,4%.
"1 пріоритет - 38 272 абітурієнтів (61,5%) і 2 пріоритет - 11 005 абітурієнтів (17,7%)", - додають у відомстві.
Крім того, за наданими рекомендаціями на бюджет у десятці лідерів вузів:
У МОН зазначають, що якщо абітурієнтам з тимчасово окупованих територій вступити до вузу на бюджетну форму навчання не вдалося, то є можливість вступити через освітній центр на бюджетну форму навчання до установ професійної (професійно-технічного) освіти. Крім того, можна перевестися з контрактної форми навчання на бюджет.
Вступ за квотою 2 для вступників окупованих територій триває до 23 жовтня.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки підготувало новий проект про дистанційне навчання і очікує, що він буде узгоджений урядом найближчим часом.
Як писало РБК-Україна, в Держспоживслужбі очікують спалах коронавірусу після початку навчального року.