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В Минобразования ожидают утверждения госзаказа на учебу в ВУЗах в ближайшее время

НовостиПолитика    25.06.2018 - 13:19
Фото: приемная комиссия (РБК-Украина)
Фото: приемная комиссия (РБК-Украина)

Вопрос госзаказа пребывает на окончательной стадии согласования между МЭРТ и Минфином

В Минобразования ожидают утверждения госзаказа на учебу в ВУЗах в ближайшее время. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, корреспондент РБК-Украина

"На сегодня вопрос государственного заказа на специальности пребывает на окончательной стадии согласования между Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов, и мы ожидаем его утверждения на одном из ближайших заседаний Кабинета министров Украины", - сообщил Шаров. 

Напомним, 24 июня министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, что только 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования.

На изучение украинского в школах с другими языками обучения выделено 46 млн гривен, - Гриневич Опубликован рейтинг лучших университетов Украины 2018 года
Теги публикации: Минобразования, вузы, госзаказ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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