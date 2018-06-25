Вопрос госзаказа пребывает на окончательной стадии согласования между МЭРТ и Минфином

В Минобразования ожидают утверждения госзаказа на учебу в ВУЗах в ближайшее время. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, корреспондент РБК-Украина.

"На сегодня вопрос государственного заказа на специальности пребывает на окончательной стадии согласования между Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов, и мы ожидаем его утверждения на одном из ближайших заседаний Кабинета министров Украины", - сообщил Шаров.

Напомним, 24 июня министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, что только 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования.