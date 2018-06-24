Только 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования, - МОН

Сейчас МОН занимается разработкой закона "О профессиональном образовании"

Профессиональное образование в Украине сегодня не престижное - лишь 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования, против 40% в европейских странах. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе дискуссии "Качественное профессиональное образование как залог успеха регионального развития" в рамках Форума местного развития, говорится в сообщении пресс-службы Правительственного портала.

Так, по словам Гриневич, сейчас МОН утвердило проект Концепции реформирования профессионального образования, занимается разработкой закона "О профессиональном образовании" и готовит совместный инфраструктурный проект с Европейским Союзом, государство инвестирует в модернизацию профессионального образования.

"Поощрения развития этого государственно-частного партнерства - наша цель, и мы активно ищем пути, каким же может быть это поощрение", - добавила Гриневич.

Министр также отметила, что первые шаги в реформировании профессионального образования предпринимаются уже сейчас и основаны они на рекомендациях Европейского Союза.

Напомним, как сообщалось ранее, в этом году правительство выделяет на проекты развития науки более 8 млрд гривен, а также по инициативе Кабинета Министров создан Фонд поддержки стартапов с первоначальным бюджетом в 50 млн гривен