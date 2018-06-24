Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Только 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования, - МОН

НовостиОбщество    24.06.2018 - 10:43
Фото: Лилия Гриневич (РБК-Украина)
Фото: Лилия Гриневич (РБК-Украина)

Сейчас МОН занимается разработкой закона "О профессиональном образовании"

Профессиональное образование в Украине сегодня не престижное - лишь 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования, против 40% в европейских странах. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе дискуссии "Качественное профессиональное образование как залог успеха регионального развития" в рамках Форума местного развития, говорится в сообщении пресс-службы Правительственного портала.

Так, по словам Гриневич, сейчас МОН утвердило проект Концепции реформирования профессионального образования, занимается разработкой закона "О профессиональном образовании" и готовит совместный инфраструктурный проект с Европейским Союзом, государство инвестирует в модернизацию профессионального образования.

"Поощрения развития этого государственно-частного партнерства - наша цель, и мы активно ищем пути, каким же может быть это поощрение", - добавила Гриневич.

Министр также отметила, что первые шаги в реформировании профессионального образования предпринимаются уже сейчас и основаны они на рекомендациях Европейского Союза.

Напомним, как сообщалось ранее, в этом году правительство выделяет на проекты развития науки более 8 млрд гривен, а также по инициативе Кабинета Министров создан Фонд поддержки стартапов с первоначальным бюджетом в 50 млн гривен

На изучение украинского в школах с другими языками обучения выделено 46 млн гривен, - Гриневич Гройсман назвал безосновательными заявления о неправильности медреформы
Теги публикации: Лилия Гриневич, реформы, МОН, образование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь