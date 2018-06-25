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У Міносвіти очікують затвердження держзамовлення на навчання у ВУЗах найближчим часом

НовиниПолітика    25.06.2018 - 13:19
Фото: приймальна комісія (РБК-Україна)
Фото: приймальна комісія (РБК-Україна)

Питання держзамовлення перебуває на завершальній стадії узгодження між МЕРТ і Мінфіном

У Міносвіти очікують затвердження держзамовлення на навчання у ВУЗах найближчим часом. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров, кореспондент РБК-Україна.

"На сьогодні питання державного замовлення на спеціальності перебуває на завершальній стадії узгодження між Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів, і ми очікуємо його затвердження на одному з найближчих засідань Кабінету міністрів України", - повідомив Шаров.

Нагадаємо, 24 червня міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомила, що тільки 20% випускників шкіл в Україні продовжують навчання в закладах професійної освіти.

На вивчення української в школах з іншими мовами навчання виділено 46 млн гривень, - Гриневич Опубліковано рейтинг кращих університетів України 2018 року
Теги публікації: Міносвіти, вузы, госзаказ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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