Минобразования опровергло фейки о ВНО и дистанционном обучении

Министерство образования и науки (МОН) опровергло ложную информацию о внешнем независимом оценивании (ВНО) и дистанционном обучении во время карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

По данным министерства, в настоящее время не планируется отмена проведения ВНО, поэтому оно состоится независимо от сроков карантина. Сейчас подготовлены два сценария завершения учебного года, проведения ВНО и вступительной кампании. От карантина зависят только даты проведения независимого оценивания.

Также в МОН подчеркивают, что нет никаких "рекомендованных" платформ для дистанционного обучения школьников. Минобразования не давало преференций никаким конкретным ресурсам и не оплачивало заведениям доступ к ним.

"К нам поступают сообщения из школ, что недобропорядочные предприниматели утверждают, будто именно их платформа рекомендованная или даже оплаченная МОН для приоритетной работы во время дистанционного обучения. Это - неправда", - отметили в МОН.

Кроме того, Минобразования развенчало фейк о якобы проведении общенациональной проверки знаний, полученных школьниками на карантине. В министерстве заявили, что никакой проверки знаний не планировалось и не будет проводиться, а якобы официальный документ МОН, распространенный в соцсетях, является подделкой.

"Министерство образования и науки Украины уже обратилось в правоохранительные органы с целью дальнейшего предотвращения подобных действий", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что МОН определило ориентировочные даты проведения ВНО в Украине. Если учебный процесс будет возобновлен в мае, то независимое оценивание состоится после 20-х чисел июня.