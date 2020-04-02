Міносвіти спростувало фейки про ЗНО та дистанційне навчання

Міністерство освіти та науки (МОН) спростувало неправдиву інформацію про зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та дистанційне навчання під час карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

За даними міністерства, наразі не планується скасування проведення ЗНО, тому воно відбудеться незалежно від термінів карантину. Зараз підготовано два сценарії завершення навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії. Від карантину залежать лише дати проведення незалежного оцінювання.

Також у МОН наголошують, що немає жодних "рекомендованих" платформ для дистанційного навчання школярів. Міносвіти не надавало преференцій жодним конкретним ресурсам та не оплачувало закладам доступ до них.

"До нас надходять повідомлення зі шкіл, що недоброчесні підприємці стверджують, ніби саме їхня платформа рекомендована або навіть оплачена МОН для пріоритетної роботи під час дистанційного навчання. Це - неправда", - зазначили у МОН.

Крім того, Міносвіти розвінчало фейк про нібито проведення загальнонаціональної перевірки знань, здобутих школярами на карантині. У міністерстві заявили, що жодної перевірки знань не планувалося та не проводитиметься, а нібито офіційний документ МОН, поширений в соцмережах, є підробкою.

"Міністерство освіти та науки України вже звернулося до правоохоронних органів з метою подальшого унеможливлення подібних дій", - додали у МОН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОН визначило орієнтовні дати проведення ЗНО в Україні. Якщо навчальний процес буде відновлено у травні, то незалежне оцінювання відбудеться після 20-х чисел червня.