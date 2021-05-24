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В Минобразования объяснили, почему в некоторых школах продлили учебный год

Автор: Игорь Литвиненко, Сергей Щербина, Владислав Красинский

Министр образования Сергей Шкарлет объяснил, почему в некоторых регионах продлили обучение в школах на летний период. По его словам, это произошло лишь в тех школах, где использовали каникулы или не выдержали нормы по длительности и выполнению образовательной программы.

Об этом Шкарлет заявил в интервью РБК-Украина.

"Есть продление на недолгие периоды, ведь согласно законодательству, 175 рабочих дней должен длиться учебный процесс", - заявил министр.

Он добавил, что массового продления обучения не будет.

"Во-первых, это законодательно запрещено. Во-вторых, на сегодня есть в той же "Всеукраинской школе онлайн" возможности для учителя и ученика. Учителю - оттестировать и посмотреть личную траекторию каждого своего ученика и определить, где есть провалы, где что-то недоучил. Потом можно сформировать в личном кабинете собственную траекторию, чтобы индивидуально позаниматься. То есть на сегодня это не проблема", - отметил Шкарлет.

Напомним, в июне обучение продлится в шести городах - Сумах, Хмельницком, Черкассах, Тернополе, Полтаве и Кропивницком.

При этом в Киеве обучение завершится 28 мая.

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Новости Украины Минобразованияшколаучебный год