RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Міносвіти пояснили, чому в деяких школах продовжили навчальний рік

Автор: Ігор Литвиненко, Сергій Щербина, Владислав Красінський

Міністр освіти Сергій Шкарлет пояснив, чому в деяких регіонах продовжили навчання в школах на літній період. За його словами, це сталося лише в тих школах, де використовували канікули або не витримали норми щодо тривалості та виконання освітньої програми.

Про це Шкарлет заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Є продовження на недовгі періоди, адже згідно із законодавством, 175 робочих днів має тривати навчальний процес", - заявив міністр.

Він додав, що масового продовження навчання не буде.

"По-перше, це законодавчо заборонено. По-друге, на сьогодні є в тій же "Всеукраїнській школі онлайн" можливості для вчителя і учня. Вчителю-відтестувати і подивитися особисту траєкторію кожного свого учня і визначити, де є провали, де щось недоучив. Потім можна сформувати в особистому кабінеті власну траєкторію, щоб індивідуально позайматися. Тобто на сьогодні це не проблема", - зазначив Шкарлет.

Нагадаємо, у червні навчання триватиме у шести містах - Сумах, Хмельницькому, Черкасах, Тернополі, Полтаві та Кропивницькому.

При цьому у Києві навчання завершиться 28 травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міносвітишколаучебный год