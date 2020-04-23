У Міносвіти пояснили, як відбуватиметься ЗНО-2020 в умовах пандемії

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ЗНО відбуватиметься з використанням засобів індивідуального захисту

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2020 році відбуватиметься з дотриманням соціального дистанціювання та з використанням засобів індивідуального захисту через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти та науки України у Facebook.

Так, у МОН нагадали, що терміни проведення ЗНО-2020 будуть залежати від дати завершення карантину в Україні. Якщо карантин завершиться до червня, то ЗНО пройде між 25 червня та 17 липня. Якщо ж карантин протримається до серпня - тестування проходитиме з 17 серпня по 4 вересня.

Зазначається, що формат та процедура проведення ЗНО цього року не зміниться, адже правилами тестування передбачається обов'язкова дистанція в 1,5 метри між учасниками та перебування в аудиторії не більше 17 осіб. Біля входу приміщень, де проходитиме тестування, також забезпечать дистанціювання, щоб уникнути скупчення людей.

Учасники тестування та інструктори будуть забезпечені засобами індивідуального захисту та антисептиками. Приміщення, де проводитиметься ЗНО-2020, будуть провітрювати та дезінфікувати.

Кількість тестів та їх зміст також не планують змінювати, адже, як стверджують у Міносвіти, кількість завдань, які стосуються матеріалу, що вивчався в умовах дистанційного навчання, мізерно мала. Таке завдання може бути єдиним на весь тест, тому передруковувати тестові зошити недоцільно.

"Модель ранжування результатів тестування знижує вплив зовнішніх факторів і УЦОЯО зможе статистично згладити певні прогалини у підготовці учасників через карантин", - пояснили в МОН.

Крім того, хворі на коронавірус учасники або ті, хто контактував з інфікованими, зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії. Якщо через хворобу або самоізоляцію особи пропустять додаткову сесію, то вони будуть звільнені від ЗНО за станом здоров'я.

"Таке правило діяло і раніше для людей з низкою захворювань. Для таких категорій абітурієнтів в умовах вступу до університетів передбачені окремі особливості та форми проведення вступних іспитів", - зазначили в Міносвіти.

Нагадаємо, раніше т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій повідомляла, що наразі терміни проведення ЗНО-2020 залишаються невизначеними. Терміни проведення тестування будуть залежати від епідеміологічної ситуації в України.