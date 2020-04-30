В Минобразования изменили условия подачи документов абитуриентам

Министерство образования изменило условия подачи документов абитуриентами для вступления в университеты на период карантина. Об этом сообщил заместитель министра образования Егор Стадный, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, абитуриентам, которые поступают на контрактное обучение, разрешено подавать документы дистанционно.

"Ранее нужно было очно подавать оригинал заявления подкреплен подписью. Для студентов, которые будут зачисляться на контрактные места мы делаем полностью дистанционную ​​подачу таких документов. Сканированные копии документов можно направлять университетам, чтобы избежать чрезмерного передвижения", - сообщил Стадный.

Также в МОН планируют продлить срок подачи оригиналов документов для бюджетников, а также разрешить подачу документов почтой.

"Мы планируем продлить период приема оригиналов заявлений и позволить подачу оригинала заявления с подписью по почте", - сказал Стадный.

Напомним, ранее сообщалось, что сроки вступительной кампании могут быть смещены из-за Внешнего независимого оценивания (ВНО). При этом часть вступительной кампании планируют провести дистанционно.

Также сообщалось, что МОН из-за карантина в Украине подготовило два сценария проведения ВНО-2020.