У Міносвіти змінили умови подачі документів абітурієнтам

Міністерство освіти змінило умови подання документів абітурієнтами для вступу в університети на період карантину. Про це повідомив заступник міністра освіти Єгор Стадний, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, абітурієнтам, які вступають на контрактне навчання, дозволено подавати документи дистанційно.

"Раніше потрібно було очно подавати оригінал заяви підкріплений його підписом. Для студентів, які будуть зараховуватися на контрактні місця ми робимо повністю дистанційну подачу таких документів. Скановані копії документів можна направляти університетам, щоб уникнути надмірного пересування", - повідомив Стадний.

Також у МОН планують продовжити термін подачі оригіналів документів для бюджетників, а також дозволити подачу документів поштою.

"Ми плануємо продовжити термін прийому оригіналів заяв і дозволити подання оригіналу заяви з підписом поштою", - сказав Стадний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терміни вступної кампанії можуть бути зміщені з-за Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). При цьому частина вступної кампанії планують провести дистанційно.

Також повідомлялося, що МОН з-за карантину в Україні підготувало два сценарії проведення ЗНО-2020.