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У Денисовой рассказали подробности взрыва в детском саду в ОРЛО

Новости » Происшествия    21.10.2018 - 13:11
Фото: Павел Лисянский (facebook.com/pavllis)
Фото: Павел Лисянский (facebook.com/pavllis)

На сегодня детский сад в поселке Донецкий работает в штатном режиме

Взрыв в детском саду в оккупированном поселке Донецкий Луганской области произошел в результате детонации неустановленного устройства. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

По его словам, в результате взрыва пострадала только сотрудница детского сада.

"Причиной, опять же, по моей информации, стало то, что детонировало какое-то устройство. В настоящий момент детский сад работает в штатном режиме", - добавил Лисянский.

Напомним, взрыв в детском саду произошел 17 октября. По информации "министерства по чрезвычайным ситуациям ЛНР", в результате взрыва пострадала завхоз. У женщины диагностировали осколочное ранение правого века и травму пальца руки. Предполагается, что взрыв прогремел в результате детонации ручной гранаты.

Отметим, 12 октября в Лисичанске часть ракеты упала во дворе школы, занятие в учебном заведении приостанавливали. Позже выяснилось, что данный элемент являлся осколком снаряда системы противовоздушной обороны ВСУ. Военные объяснили это тем, что они пытались сбить беспилотник противника.

 

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