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У Міноборони заявили, що Україна отримала військову допомогу від США на 43 млн доларів

Новини » Політика     29.11.2019 - 15:21
У Міноборони заявили, що Україна отримала військову допомогу від США на 43 млн доларів
Ілюстративне фото (twitter.com/poroshenko)

Військова допомога надається виключно у формі майна та послуг

Україна з вересня по листопад 2019 року отримала військову допомогу від США на суму 43 млн доларів. Військова допомога надається виключно у формі майна та послуг, а не коштів, передає "Громадське".

У Головному управлінні військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України повідомили, що "в період з вересня по листопад 2019 роки від США було отримано обладнання зв'язку, засоби кібербезпеки, прилади нічного бачення, медичне обладнання, різні запасні частини для технічних засобів, які вже були отримані, на загальну суму близько 43 млн доларів"

Повідомляється, що отримане від США майно було розподілене між підрозділами Збройних сил України.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що протягом наступних кількох тижнів Пентагон передасть Україні залишилася оборонну допомогу, закладену в бюджеті США на поточний рік.

Як відомо, затримка виплати військової допомоги США Україні стала приводом для початку процедури імпічменту президента Дональда Трампа Палатою представників американського Конгресу. Під час відкритих слухань у справі про імпічмент посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд заявив, що заморожування військової допомоги для України з боку США було за вказівкою Трампа, який вимагав почати справу проти колишнього віце-прем'єра Джо Байдена.

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